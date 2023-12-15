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Сегодня, 18:41

Голкипер «ПСЖ» Рико признался, что в больнице похудел на 20 килограммов

Виктория Кравченко
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Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико сообщил, что во время нахождения в больнице потерял 20 килограммов веса. В конце прошлого сезона футболист получил серьезную травму головы после падения с лошади.

«Я похудел на 20 килограммов. Мой вес составляет 92 килограмма, а потом он снизился до 73. Сейчас я вешу 88 килограммов. Я следую указаниям врачей, в том числе тех, кто спас мне жизнь», — цитирует Рико приводит COPE.

30-летний футболист провел за «ПСЖ» 24 матча, в которых пропустил 16 голов. Парижане на данный момент лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции.

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