Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму головы после падения с лошади

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму головы во время катания на лошади, сообщает Relevo.

По информации источника, Рико упал с лошади после столкновения с другим животным и ударился головой. Футболиста экстренно доставили в больницу на медицинском вертолете. Он находится в тяжелом состоянии, ему диагностировала черепно-мозговую травму.

Рико находился в Испании в связи с отдыхом, который главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье предоставил игрокам после победы в чемпионате Франции.

В текущем сезоне Рико не провел ни одного матча за парижан. Он выступает за команду с 2020 года.