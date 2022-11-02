Льорис: «Отсутствие Погба на ЧМ будет большой потерей для сборной Франции»

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Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о том, что полузащитник национальной команды Поль Погба из-за травмы пропустит чемпионат мира в Катаре.
«Надеялся увидеть его в сборной снова. Погба — очень важный игрок для команды. Он страдает от травм уже несколько месяцев, он мало играл в прошлом сезоне. Конечно, его отсутствие будет для нас большой потерей. Теперь тренеру нужно будет сделать сложный выбор. Когда начнется турнир, нужно быть полностью уверенным во всех выбранных игроках», — цитирует L'Equipe Льориса.
29-летний Погба, который был в процессе восстановления после операции на колене, перенесенной в начале сезона, получил повреждение мышц бедра.
Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.
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