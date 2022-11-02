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Сегодня, 12:28

Льорис: «Отсутствие Погба на ЧМ будет большой потерей для сборной Франции»

Мария Гусева
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Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о том, что полузащитник национальной команды Поль Погба из-за травмы пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Надеялся увидеть его в сборной снова. Погба — очень важный игрок для команды. Он страдает от травм уже несколько месяцев, он мало играл в прошлом сезоне. Конечно, его отсутствие будет для нас большой потерей. Теперь тренеру нужно будет сделать сложный выбор. Когда начнется турнир, нужно быть полностью уверенным во всех выбранных игроках», — цитирует L'Equipe Льориса.

29-летний Погба, который был в процессе восстановления после операции на колене, перенесенной в начале сезона, получил повреждение мышц бедра.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф2(-1)

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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