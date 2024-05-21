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Сегодня, 11:05

Головин через несколько дней приедет в Россию

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что футболист в ближайшие дни приедет в Россию.

«Саша восстанавливается, динамика положительная. Все идет по плану. Будем надеяться, что в первый день сборов он будет в общей группе игроков тренироваться. Александр в ближайшие несколько дней вернется в Россию в отпуск», — сказал Клюев ТАСС.

Головин из-за растяжения левой лодыжки пропустил концовку чемпионата Франции. 27-летний полузащитник в прошедшем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 матчах лиги 1. «Монако» стал серебряным призером турнира.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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