Головин готовится к игре с "Тулузой"

Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает тренироваться в составе монегасков. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин, получивший травму в начале августа, может восстановиться к матчу 5-го тура чемпионата Франции против "Тулузы".

Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт.

"Монако" занимает 13-е место в лиге 1 после четырех туров, имея в активе 4 очка.

Все о чемпионате Франции - здесь