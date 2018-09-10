Головин готовится к игре с "Тулузой"

10 сентября 2018, 23:25
Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает тренироваться в составе монегасков. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин, получивший травму в начале августа, может восстановиться к матчу 5-го тура чемпионата Франции против "Тулузы".
?? Golovin ! pic.twitter.com/aRSMNylLn0– AS Monaco ?? (@AS_Monaco) 10 сентября 2018 г.
Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт.
"Монако" занимает 13-е место в лиге 1 после четырех туров, имея в активе 4 очка.