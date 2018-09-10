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Франция

10 сентября 2018, 23:25

Головин готовится к игре с "Тулузой"

Наталья Юрина
Корреспондент

Полузащитник "Монако"  Александр Головин продолжает тренироваться в составе монегасков. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин, получивший травму в начале августа, может восстановиться к матчу 5-го тура чемпионата Франции против "Тулузы".

Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. 

"Монако" занимает 13-е место в лиге 1 после четырех туров, имея в активе 4 очка.

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Александр Головин
ФК Монако
ФК Тулуза
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