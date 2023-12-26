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Сегодня, 18:22

Головин и Кузяев попали в список претендентов на попадание в сборную первой половины чемпионата Франции

Руслан Минаев
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Российские полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр») попали в список претендентов в символическую сборную первой половины чемпионата Франции.

В список также попали — Такуми Минамино, Юссуф Фофана («Монако»), Уоррен Заир-Эмери, Витинья («ПСЖ»), Неманья Матич («Ренн»), Юсуф Языджи («Лилль»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Максим Гоналон («Клермон»), Амин Харит («Марсель»), Ромен Фавр («Лорьян»), Тежи Саванье, Муса Аль-Тамари («Монпелье»), Мойзес Симон («Нант»), Юсуф Ндайишимие, Морган Сансон («Ницца») и Тедди Теума («Реймс»).

27-летний Головин в сезоне-2023/24 провел за «Монако» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Франции.

На счету 30-летнего Кузяева — 2 гола в 17 матчах за «Гавр» в лиге 1.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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