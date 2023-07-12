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Сегодня, 12:55

Головин: «Надеюсь, что Кузяев сможет проявить себя и станет заметным игроком лиги 1»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» переход Далера Кузяева в «Гавр».

«Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому.
Есть ли в этом моя заслуга в том плане, что мне удалось заиграть в «Монако» и отношение к игрокам из России улучшилось? Мне сложно говорить об этом, со стороны виднее. Просто работаю на максимуме и стараюсь приносить пользу команде, а оценки пусть выносят специалисты и болельщики. В любом случае надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в лиге 1», — сказал Головин «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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