Головин — о победе над «Страсбуром»: «После перерыва мы вернулись гораздо более агрессивными»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Страсбуром» (4:3) в 29-м туре лиги 1. Россиянин отметился голевой передачей.

«Мы пообщались друг с другом в перерыве и вернулись с лучшим настроем, гораздо более агрессивными. Тренер указал нам, что нужно улучшить. Мы говорили друг с другом, чтобы коллективно добиться большего. Теперь мы должны побеждать в каждой игре», — приводит слова Головина monaco-tribune.com.

В текущем сезоне Головин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. В феврале он продлил контракт с монегасками до 2026 года.