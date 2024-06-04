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Головин — о борьбе с «ПСЖ»: «Монако» не хватило обоймы игроков»

Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Головин.
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» объяснил, почему в сезоне-2023/24 не удалось обойти «ПСЖ».

— В этом сезоне обойти «ПСЖ» было нереально?

— Почему нет? Все по силам. Но я уже сказал, что после Нового года несколько важных футболистов уехали в свои сборные. Это нас и подкосило. Да, в итоге «ПСЖ» победил с отрывом в 9 очков. Но если бы те исполнители остались в январе, феврале, то... Нам банально не хватило обоймы. Не нашли равноценной замены сборникам. А у «ПСЖ» где-то 20 человек примерно одного уровня. То есть команда может проводить ротацию без серьезной потери качества.

— Если в первом круге вы крупно уступили «ПСЖ» (2:5), то во втором имели все шансы на победу (0:0).

— Согласен. Должны были брать три очка. Столько моментов, особенно до перерыва!

 
Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

— В том числе и у вас.

— Да. Мяч ко мне отскочил, бил из убойной позиции. Защитник повернулся ко мне спиной, и я, увы, попал в него. Очень важный матч, за 6 очков. Выиграй мы тогда...

— Мбаппе же заменили в перерыве. Не убедил?

— Думаю, тренеры его поберегли. У «ПСЖ» через несколько дней после нас была игра плей-офф Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад». Он еще какой-то дискомфорт почувствовал. Эх... Мне казалось, мы должны были побеждать в тот день.

Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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