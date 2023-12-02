Головин: «Фофана недавно сказал, что я действую иначе, когда его нет на поле»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил роль Юссуфа Фофана в игре полузащиты монегасков.

«Фофана недавно сказал, что я действую иначе, когда его нет на поле (улыбается). Если серьезно, то, когда он на поле, конечно же, я испытываю меньше проблем, потому что знаю, как он играет и где находится. Мы уже давно играем вместе. Проще не только мне, но и всей команде. Юссуф — отличный парень, я бы сказал, что он душа нашей команды. Очень важно, чтобы в команде был игрок, которому по силе брать эту роль на себя. Он очень помогает нам всем как на поле, так и за его пределами», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Болельщики его трижды признавали лучшим игроком месяца.