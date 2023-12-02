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Головин: «Фофана недавно сказал, что я действую иначе, когда его нет на поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил роль Юссуфа Фофана в игре полузащиты монегасков.

«Фофана недавно сказал, что я действую иначе, когда его нет на поле (улыбается). Если серьезно, то, когда он на поле, конечно же, я испытываю меньше проблем, потому что знаю, как он играет и где находится. Мы уже давно играем вместе. Проще не только мне, но и всей команде. Юссуф — отличный парень, я бы сказал, что он душа нашей команды. Очень важно, чтобы в команде был игрок, которому по силе брать эту роль на себя. Он очень помогает нам всем как на поле, так и за его пределами», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Болельщики его трижды признавали лучшим игроком месяца.

Александр Головин. Головин в третий раз подряд признан игроком месяца в «Монако»
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
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