Головин: «У Сафонова все шансы выиграть конкуренцию у Доннаруммы»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о конкуренции российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой.

«У Сафонова реакция быстрее, чем Доннаруммы. Но второй — опытный вратарь, много больших игр за спиной. Матвею тяжело конкурировать, но у Матвея есть все шансы выиграть. Смотрел последние игры «ПСЖ». Не скажу, чтобы Доннарумма хорошо выглядел», — сказал Головин.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с парижским клубом до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 мяча и 1 раз отыграл на ноль.