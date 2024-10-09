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Франция

9 октября, 13:50

Головин: «У Сафонова все шансы выиграть конкуренцию у Доннаруммы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Матвей Сафонов (слева) и Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о конкуренции российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой.

«У Сафонова реакция быстрее, чем Доннаруммы. Но второй — опытный вратарь, много больших игр за спиной. Матвею тяжело конкурировать, но у Матвея есть все шансы выиграть. Смотрел последние игры «ПСЖ». Не скажу, чтобы Доннарумма хорошо выглядел», — сказал Головин.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с парижским клубом до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 мяча и 1 раз отыграл на ноль.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

Александр Головин
Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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