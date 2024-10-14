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Головин о шансах Сафонова выиграть конкуренцию у Доннаруммы: «Матвею тяжело, но есть все шансы»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оценил шансы российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

«Я думаю, что у Матвея как минимум реакция чуть быстрее будет, чем у Доннаруммы. Доннарумма очень опытный вратарь, у него за спиной очень много больших игр. И в любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним. Но я думаю, что все шансы выиграть конкуренцию у него есть. Тем более в последних играх за «ПСЖ» Доннарумма не прямо, чтобы хорошо выглядел. Например, в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов», — приводят «Известия» слова Головина.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Россиянин провел за французскую команду 3 матча, пропустил 2 гола и отыграл 1 встречу на ноль.

Источник: Известия
Александр Головин
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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