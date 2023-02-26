Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Ниццей»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Россиянин остался в числе запасных на игру.

«Монако»: Нюбель, Дисаси, Сарр, Матсима, Камара, Якобс, Фофана, Боаду, Диатта, Эмболо, Бен Сегир.

Запасные: Дидиллон, Кайо Энрике, Оку, Матазо, Головин, Э. Диоп, Бен Йеддер, Минамино, Мартинс.

«Ницца»: Шмейхель, Амрауи, Тодибо, Данте, Лотомба, Ндайишимие, Рэмси, Тюрам, Лаборде, Моффи, Будауи.

Запасные: Буленди, Менди, Росарио, Баркли, Бека Бека, Буанани, Белаян, С. Диоп, Браими.

Матч «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 26 февраля и начнется в 19.05 (мск).