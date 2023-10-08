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Головин — о признании лучшим игроком месяца: «Благодарен, но главное — успехи команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Реймсом» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«В первом тайме была примерно равная игра, но нам очень помог гол перед самым перерывом. Плюс потом два быстрых мяча в самом начале второй половины. В принципе вот этот отрезок матча все и решил. Потом были еще моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому, конечно, победу можно назвать вполне заслуженной. Как отнесся к тому, что болельщики «Монако» признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И, кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», — сказал Головин «СЭ».

Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком месяца. В сентябре Головин забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в трех матчах за «Монако» в лиге 1.

После 8 туров лиги 1 «Монако» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. «Реймс» (13) идет на 4-й строчке.

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