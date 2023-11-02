Головин о признании лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд: «Главное, чтобы все складывалось в результат»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» новость о том, что его во второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в команде.

27-летний россиянин набрал 91 процент голосов болельщиков монегасков. Второе место занял Магнес Аклиуш — 4,6 процента.

«Благодарен болельщикам за такую оценку и признание, тем более второй месяц подряд. Мы играем именно для них, все это понимают. Поэтому будем стремиться радовать игрой и результатами тех, кто поддерживает «Монако». Имеет ли значение то, что выиграл голосование с большим преимуществом? Имеют значение результаты команды. Без усилий партнеров никто ничего не сделает. У нас все выкладываются по максимуму, стараемся помогать друг другу. Самое главное, чтобы все это складывалось в единый результат и приводило к победам», — сказал Головин «СЭ».

В октябре полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

Головин признан игроком месяца второй раз подряд. Ранее его выбрали лучшим в сентябре.