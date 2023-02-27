Головин: «Мне очень приятно продолжить работу в составе «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин поделился эмоциями от продления контракта с «Монако» до 2026 года.

«Мне очень приятно продолжить работу в составе «Монако», и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Я также очень рад, что мне представилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить свое развитие. В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим товарищам по команде выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.