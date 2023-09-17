Головин о капитанской повязке: «Это дополнительная ответственность. Приятно, но важнее выиграть»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2).

На 17-й минуте российский полузащитник гостей Александр Головин сравнял счет в матче. Для Головина это второй гол в текущем сезоне лиги 1.

Начиная с 66-й минуты, Головин играл с капитанской повязкой после замены Виссама Бен Йеддера. На 69-й минуте россиянин отдал результативную передачу на Фоларина Балогуна.

«Пропустили быстрый гол. Потом было тяжело вскрывать оборону, они организованно защищались большими силами, практически не оставляя свободных зон. В такой ситуации нужен был нестандартный ход. Мы провели хорошую атаку и у меня получилось забить. После перерыва владели преимуществом, вышли вперед, но не сумели удержать преимущество. Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка», — сказал Головин «СЭ».

По мнению Whoscored, Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче против «Лорьяна» с оценкой 7,9.

«Монако» набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» находится на 11-й строчке (6 очков).