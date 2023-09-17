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Франция

Сегодня, 17:29

Головин о капитанской повязке: «Это дополнительная ответственность. Приятно, но важнее выиграть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин (справа) с капитанской повязкой в матче с «Лорьяном».
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2).

На 17-й минуте российский полузащитник гостей Александр Головин сравнял счет в матче. Для Головина это второй гол в текущем сезоне лиги 1.

Начиная с 66-й минуты, Головин играл с капитанской повязкой после замены Виссама Бен Йеддера. На 69-й минуте россиянин отдал результативную передачу на Фоларина Балогуна.

«Пропустили быстрый гол. Потом было тяжело вскрывать оборону, они организованно защищались большими силами, практически не оставляя свободных зон. В такой ситуации нужен был нестандартный ход. Мы провели хорошую атаку и у меня получилось забить. После перерыва владели преимуществом, вышли вперед, но не сумели удержать преимущество. Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка», — сказал Головин «СЭ».

По мнению Whoscored, Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче против «Лорьяна» с оценкой 7,9.

«Монако» набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» находится на 11-й строчке (6 очков).

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
5
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
12
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
13
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
14
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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