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Сегодня, 09:20

Головин попал в символическую сборную первой части чемпионата Франции по версии L'Equipe

Сергей Разин
корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Французское издание L'Equipe включило полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную лиги 1 по итогам первой части сезона.

Также в сборную попали вратарь Гийом Рест («Тулуза»), защитники Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо, Данте и Мелвин Бар (все — «Ницца»), полузащитники Пьер Ле-Мелу («Брест»), Набиль Бенталеб («Лилль»), Ромен Дель Кастийо («Брест»), а также нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле (все — «ПСЖ»).

В текущем сезоне Головин провел 15 матчей в чемпионате Франции, забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи.

Александр Головин
ФК Монако
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