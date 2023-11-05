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Сегодня, 18:21

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Брестом»

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото AFP
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Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 11-го тура лиги 1 против «Бреста». Встреча состоится сегодня, 5 ноября, в Монако. Начало — в 19.05 мск.

«Монако»: Кен, Синго, Закария, Фофана, Магасса, Камара, Головин, Дьятта, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Маньетти, Камара, Лис-Мелу, Кастильо, Мунье, Ле Дуарон.

После 10 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 20 очков и занимает третье место. «Брест» с 15 баллами располагается на шестой строчке.

Александр Головин
ФК Брест
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