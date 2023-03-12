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Франция

Сегодня, 18:11

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Реймсом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на матч 27-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

В первом круге Головин также выходил на игру с «Реймсом» в стартовом составе и забил гол.

«Монако»: Нюбель, Дисаси, Кайо Энрике, Сарр, Агилар, Матазо, Головин, Фофана, Аклиуш, Бен Йеддер, Диатта.

«Реймс»: Диуф, Абдельхамид, Де Смет, Фоке, Кейта, Лопи, Матусива, Флипс, Балогун, Ито.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в воскресенье, 12 марта и начнется в 19.05 (мск).

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Реймс

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
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