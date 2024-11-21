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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Брестом»

Алина Савинова
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«Монако» включил восстановившегося после травмы полузащитника Александра Головина в заявку на матч 12-го тура лиги 1 с «Брестом», сообщает пресс-служба монегасков.

Ранее 28-летний россиянин пропустил игру против «Страсбура» (3:1) из-за дискомфорта в лодыжке.19 ноября агент футболиста Александр Клюев сообщил «СЭ», что Головин приступил к тренировкам.

Матч «Монако» и «Бреста» пройдет 22 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Головин в нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако

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