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Сегодня, 14:08

Головин: «Для меня важно быть участником Лиги чемпионов, это идет еще со времен ЦСКА»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото CLEMENT MAHOUDEAU, AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков монегасков с завоеванием путевки в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Понятно, что есть титулы и трофеи, есть чемпионат и Кубок, но для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов. Это идет еще со времен выступления за ЦСКА, когда было много ярких матчей и эмоций. Для меня это особый турнир, всегда говорил об этом и стремился к тому, чтобы «Монако» завоевал путевку в него по итогам сезона. Несколько раз мы были близки к групповому этапу, играли в квалификации, но теперь ничто не должно помешать нам сыграть в основной сетке. Уверен, что по тому, как мы играли в этом сезоне, как прошли всю дистанцию, мы абсолютно справедливо занимаем место, которое позволит принять участие в Лиге чемпионов», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» по итогам сезона-2023/24 гарантировал себе второе место в чемпионате Франции. Это позволило команде отобраться в групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз «Монако» выступал в главном европейском турнире в сезоне-2018/19 и занял последнее место в группе с «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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