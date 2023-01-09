Головин претендует на звание автора лучшего гола в лиге 1 в ноябре и декабре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин претендует на звание автора лучшего гола чемпионата Франции в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги 1.

Головин забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:0).

Также на эту награду претендуют Кевин Гамейро («Страсбург»), Терем Моффи («Лорьян»), Алексис Санчес («Марсель») и Райан Шерки («Лион»).

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В этом сезоне он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач в 25 матчах за команду во всех турнирах.