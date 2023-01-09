Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:21

Головин претендует на звание автора лучшего гола в лиге 1 в ноябре и декабре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин претендует на звание автора лучшего гола чемпионата Франции в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги 1.

Головин забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:0).

Также на эту награду претендуют Кевин Гамейро («Страсбург»), Терем Моффи («Лорьян»), Алексис Санчес («Марсель») и Райан Шерки («Лион»).

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В этом сезоне он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина
Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы»