Головин приступил к переговорам о продлении контракта с «Монако»

Сегодня, 22:18
Полузащитник «Монако» Александр Головин вступил в переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает L'Equipe.
По данным источника, россиянин в скором времени продлит контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Переговоры продвигаются успешно и в скором времени стороны договорятся.
26-летний россиянин провел за «Монако» в этом сезоне 30 матчей, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость — 22 миллиона евро. Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.