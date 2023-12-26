Головин признался, что в Монако ему не хватает пельменей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает во Франции.

«До сих пор нет пельменей (смеется). Наверное, нашего менталитета, людей, нашей открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно. В России я чувствую себя как дома. Это самые подходящие слова», — сказал Головин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Он также добавил, что на 99 процентов не останется в Монако, так как хочет жить в России.

27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

Вчера, 25 декабря, бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Головина лучшим российским футболистом календарного 2023 года.