Головин признался, что в Монако ему не хватает пельменей

Сегодня, 12:11
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает во Франции.
«До сих пор нет пельменей (смеется). Наверное, нашего менталитета, людей, нашей открытости. Здесь люди по-другому мыслят. Это не плохо, но не так, как мне привычно и комфортно. В России я чувствую себя как дома. Это самые подходящие слова», — сказал Головин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Он также добавил, что на 99 процентов не останется в Монако, так как хочет жить в России.
27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.
В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.
Вчера, 25 декабря, бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Головина лучшим российским футболистом календарного 2023 года.