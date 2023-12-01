Головин в третий раз подряд признан игроком месяца в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в третий раз подряд стал лучшим игроком монегасков по итогам месяца.

Ранее россиянин был признан лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре. Клуб в ноябре провел три матча в чемпионате Франции — победил «Брест» (2:0), сыграл вничью с «Гавром» (0:0) и проиграл «ПСЖ» (2:5). Головин в этих играх отметился голом и результативной передачей.

«Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.

В этом сезоне 27-летний полузащитник провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.