Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:11

Головин в третий раз подряд признан игроком месяца в «Монако»

Руслан Минаев
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» Александр Головин в третий раз подряд стал лучшим игроком монегасков по итогам месяца.

Ранее россиянин был признан лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре. Клуб в ноябре провел три матча в чемпионате Франции — победил «Брест» (2:0), сыграл вничью с «Гавром» (0:0) и проиграл «ПСЖ» (2:5). Головин в этих играх отметился голом и результативной передачей.

«Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.

В этом сезоне 27-летний полузащитник провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
1
Обсудить
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Женезьо может возглавить «Лион». Он работал с командой с 2007 по 2019 год