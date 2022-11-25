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Франция

25 ноября, 22:48

Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам ноября

Алина Савинова
Александр Головин.
Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком команды по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта клуба.

На сайте «Монако» за 26-летнего россиянина проголосовали 46 процентов болельщиков. Он опередил других претендентов — форвардов Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда.

В прошлом месяце Головин в трех матчах отличился результативными действиями — забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Напомним, что россиянин перешел в «Монако» в 2018 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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