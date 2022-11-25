Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам ноября

Полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком команды по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта клуба.

На сайте «Монако» за 26-летнего россиянина проголосовали 46 процентов болельщиков. Он опередил других претендентов — форвардов Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда.

В прошлом месяце Головин в трех матчах отличился результативными действиями — забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Напомним, что россиянин перешел в «Монако» в 2018 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.