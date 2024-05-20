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20 мая, 14:05

Головин признан лучшим игроком сезона в составе «Монако»

Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком сезона в «Монако» по версии болельщиков, сообщает клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 27 матчах, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

Концовку сезона россиянин пропустил из-за травмы голеностопа.

«Монако» занял второе место в чемпионате Франции и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

27-летний Головин выступает за монегасков с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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