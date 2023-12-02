Головин — о поражении «Монако» от «ПСЖ»: «Эта игра осталась в прошлом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении от «ПСЖ» в матче 13-го тура лиги 1 (2:5).

«Это была сложная игра для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в мире. Они играли очень хорошо, создали много моментов, что можно сказать и про нас, однако мы допустили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным голам. Эта игра осталась в прошлом. Мы изучили встречу на повторах, чтобы понять, что пошло не так, и извлечь уроки из своих ошибок. Сейчас мы всецело сосредоточены на ближайшем матче с «Монпелье», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

На данный момент «ПСЖ» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Монако» занимает третью позицию, имея в активе 24 очка.

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.