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Головин — о поражении «Монако» от «ПСЖ»: «Эта игра осталась в прошлом»

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении от «ПСЖ» в матче 13-го тура лиги 1 (2:5).

«Это была сложная игра для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в мире. Они играли очень хорошо, создали много моментов, что можно сказать и про нас, однако мы допустили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным голам. Эта игра осталась в прошлом. Мы изучили встречу на повторах, чтобы понять, что пошло не так, и извлечь уроки из своих ошибок. Сейчас мы всецело сосредоточены на ближайшем матче с «Монпелье», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

На данный момент «ПСЖ» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Монако» занимает третью позицию, имея в активе 24 очка.

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd-%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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