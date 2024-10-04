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Головин прокомментировал продление контракта с «Монако»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал продление контракта с французским клубом до лета 2029 года.

«Очень рад такому продлению контракта. Клуб вселяет в меня уверенность, и я буду рад продолжать отдавать все силы ради «Монако». Убежден, что вместе мы и дальше будем добиваться больших успехов», — сказал игрок в кулуарах подписания нового контракта с «Монако».

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после 6 туров, набрав 16 очков.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако

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