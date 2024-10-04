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Головин: «Монако» стал вторым домом для меня. Абсолютно комфортно чувствую себя в команде"

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» продление контракта с монегасками.

«Благодарен клубу за предложение о новом контракте и его продлении. «Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу. За те годы, которые нахожусь в клубе, были разные периоды: сначала пришлось адаптироваться к новым условиям, были моменты, связанные с травмами, но в целом, безусловно, можно уверенно говорить о моем прогрессе и развитии как игрока. То же самое относится и к команде. Наши результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть Лига чемпионов, мы неплохо стартовали в чемпионате, впереди много матчей, будем стараться побеждать и радовать болельщиков», — сказал Головин «СЭ».

Ранее пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после 6 туров, набрав 16 очков.

Александр Головин
ФК Монако

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