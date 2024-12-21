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Сегодня, 22:00

Головин пропустит матч Кубка Франции по медицинским показаниям

Владислав Маслов
Корреспондент
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Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против клуба «Юнион Сен-Жан», сообщает пресс-служба монегасков.

Игра состоится 22 декабря, начало — в 16:45 по московскому времени. Главный тренер команды Ади Хюттер решил не использовать россиянина в связи с медицинскими показаниями.

Ранее Головин был признан лучшим российским игроком 2024 года по версии «СЭ».

В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника 2 гола и голевая передача за 19 матчей во всех турнирах.

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

Источник: ФК Монако
Александр Головин
ФК Монако
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