Головин пропустит матч Кубка Франции по медицинским показаниям

Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против клуба «Юнион Сен-Жан», сообщает пресс-служба монегасков.

Игра состоится 22 декабря, начало — в 16:45 по московскому времени. Главный тренер команды Ади Хюттер решил не использовать россиянина в связи с медицинскими показаниями.

Ранее Головин был признан лучшим российским игроком 2024 года по версии «СЭ».

В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника 2 гола и голевая передача за 19 матчей во всех турнирах.