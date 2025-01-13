Головин пропустит матч Кубка Франции с «Реймсом» из-за травмы

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев сообщил, что футболист пропустит матч 1/16 финала Кубка Франции с «Реймсом» из-за восстановления после повреждения.

«Саша чувствует себя неплохо, но завтрашнюю игру пропустит. Пока он тренируется индивидуально», — сказал Клюев ТАСС.

10 января Головин не участвовал в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:2) из-за проблем с голеностопом. Следующая игра, с «Реймсом», пройдет 14 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 20 матчей во всех турнирах. В его активе два забитых мяча и одна результативная передача.