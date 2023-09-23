Головин пропустит матч против «Реймса» из-за дисквалификации

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил желтую карточку в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (0:1).

Для 27-летнего россиянина это предупреждение стало четвертым за первые 6 туров сезона-2023/24, поэтому в среду, 27 сентября, дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции включит Головина в список игроков, которые пропустят 8-й тур чемпионата из-за перебора желтых карточек.

Таким образом, Головин не сыграет против «Реймса» 7 октября. Однако перед этим сможет принять участие в дерби против «Марселя» 30 сентября.