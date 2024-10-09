Головин — о решении остаться в «Монако»: «Мне там очень комфортно»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему решил продлить контракт с монегасками.

— Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.

— Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.

— «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?

— Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только 1-2-м местом, не ниже.

4 октября пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.