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Сегодня, 09:34

Головин рассказал о главных футбольных целях в этом сезоне

Виктория Кравченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих целях в сезоне-2022/23. Он отметил, что будет стараться принести максимальную пользу команды.

«Если честно, особо не думаю об этом. Идет чемпионат, розыгрыш Кубка, мы играем в Лиге Европы. Игры следуют одна за другой. Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнеры. Тогда мы сможем рассчитывать на многое. Все предпосылки для этого есть. Но говорить об этом можно будет в конце сезона. Сейчас это просто бессмысленно», — заявил Головин Sport24.

В этом сезоне футболист провел 9 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-10-golovin-rasskazal-o-svoikh-futbolnykh-tselyakh-v-etom-sezone
Александр Головин
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