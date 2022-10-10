Головин рассказал о главных футбольных целях в этом сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих целях в сезоне-2022/23. Он отметил, что будет стараться принести максимальную пользу команды.

«Если честно, особо не думаю об этом. Идет чемпионат, розыгрыш Кубка, мы играем в Лиге Европы. Игры следуют одна за другой. Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнеры. Тогда мы сможем рассчитывать на многое. Все предпосылки для этого есть. Но говорить об этом можно будет в конце сезона. Сейчас это просто бессмысленно», — заявил Головин Sport24.

В этом сезоне футболист провел 9 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.