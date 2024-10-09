Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

9 октября, 12:45

Головин: «Тяжело не нести больших расходов в Монако. Но жизнь не сильно отличается от Москвы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о расходах на жизнь в одноименном государстве.

«Тяжело не нести больших расходов в Монако. Очень дорого снимать квартиру, в разы дороже, чем в Москве. Причем квартира может быть хуже, но ты платишь в пять раз больше.

Не скажу, чтобы жизнь сильно отличалась от московской. Цены в ресторане такие же. Обратил внимание, что мужчина с мужчиной могут при встрече поцеловаться в щеку во Франции. В первый раз для меня это было странно. Меня не пытались поцеловать (смеется).

Виделись несколько раз с Даниилом Медведевым в Монако. Ходил на его матчи, он — на мои. Но редко общаемся», — сказал Головин.

4 октября пресс-служба клуба сообщила о продлении контракта с 28-летним россиянином до 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

 
Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о них слышат". Интервью Головина

 

Александр Головин
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Сегодня
Вчера
Неделя