Головин — о ночной жизни в Монако: «Был ужин и ночной клуб с музыкой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос «СЭ» о ночной жизни в княжестве.

— Монако известен своей ночной жизнью. За шесть лет ты хоть раз посмотрел, что она из себя представляет?

— Несколько раз были на днях рождения, когда у нас выпадало по 2-3 выходных. Был как-то тимбилдинг, но при этом там же был тренерский штаб, все работники клуба — около 100 человек. Был ужин и ночной клуб с музыкой. Такое было раза 2-3.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.