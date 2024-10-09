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Франция

9 октября, 13:15

Головин — о ночной жизни в Монако: «Был ужин и ночной клуб с музыкой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос «СЭ» о ночной жизни в княжестве.

— Монако известен своей ночной жизнью. За шесть лет ты хоть раз посмотрел, что она из себя представляет?

— Несколько раз были на днях рождения, когда у нас выпадало по 2-3 выходных. Был как-то тимбилдинг, но при этом там же был тренерский штаб, все работники клуба — около 100 человек. Был ужин и ночной клуб с музыкой. Такое было раза 2-3.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о нем слышат". Интервью Головина

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин
ФК Монако

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