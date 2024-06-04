Головин — о Чалове: «Федя мог бы побороться за место в составе «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил линию нападения своей команды.

— Мбаппе покинул «ПСЖ». Шансы «Монако» на титул возросли?

— С одной стороны, пожалуй, повысились. Но с другой, мне очень жаль, что фигура такой величины покидает лигу 1. Это большая потеря. Мне бы хотелось еще поиграть против него. Но Килиана тоже можно понять. Он желает побеждать и в еврокубках, а не только на внутренней арене. «Реал», как мы видим, успешнее в ЛЧ, чем «ПСЖ».

— «Монако», впрочем, тоже понес потерю. Почему не остался Бен Йеддер?

— У него закончился контракт. Как я понял, клуб и футболист не договорились по условиям. Расстались.

— Балогун, Эмболо не смогут его заменить?

— Балогун — хороший футболист. Добротный форвард. Эмболо, к сожалению, много пропустил, подвержен травмам. За последние два года слишком мало матчей за нас провел. А так, конечно, качественный исполнитель.

— Может быть, вам стоит посоветовать вашему тренеру присмотреться к Федору Чалову, который мечтает играть в Европе?

— Ну нет, настолько мы с тренером не близки. (Улыбается.) Не могу что-либо советовать по поводу трансферов. Однако считаю, что Федя был бы конкурентоспособным в составе «Монако». Знаю его футбольные качества, характер. Думаю, он бы поборолся за место в основе.