Головин — о ничьей с «Лиллем»: «Мы играли лучше, у нас было достаточно моментов, но не хватило гола»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 8-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:0).

«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив», — сказал Головин «СЭ».

Хозяев с 61-й минуты играли вдесятером после удаления защитника Джордана Тезе. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле весь матч. По версии портала WhoScored российский полузащитник был признан лучшим игроком матча.

«Монако» набрал 20 очков и лидирует в таблице чемпионата Франции, у идущего вторым «ПСЖ» 17 очков и один матч в запасе. «Лилль» с 14 очками — на 4-й строчке.