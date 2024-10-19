Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:09

Головин — о ничьей с «Лиллем»: «Мы играли лучше, у нас было достаточно моментов, но не хватило гола»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 8-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (0:0).

«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив», — сказал Головин «СЭ».

Хозяев с 61-й минуты играли вдесятером после удаления защитника Джордана Тезе. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле весь матч. По версии портала WhoScored российский полузащитник был признан лучшим игроком матча.

«Монако» набрал 20 очков и лидирует в таблице чемпионата Франции, у идущего вторым «ПСЖ» 17 очков и один матч в запасе. «Лилль» с 14 очками — на 4-й строчке.

Александр Головин
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Лукашенко заявил о сложных переговорах с представителями стран Запада
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя