Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

9 октября, 14:15

Головин: «В чемпионате Франции мог бы заиграть Ваня Обляков»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кто из россиян мог бы заиграть в чемпионате Франции.

— Кто, на твой взгляд, мог бы заиграть в чемпионате Франции? В «Монако»?

— Назову Ваню Облякова. Давно его знаю, много провели времени в сборной. Он бы точно смог. У меня там еще спрашивали про Сафонова... Игроки «Монако» видели, что он перешел в «ПСЖ». У нас в команде знают и Далера Кузяева. Перед играми с «Гавром» идет разбор, там видят, что выступает русский игрок — спрашивали про его сильные стороны.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.

Александр Головин. «Зенит» — самая популярная команда России. В «Монако» чаще всего о них слышат". Интервью Головина
Александр Головин
Иван Обляков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Сегодня
Вчера
Неделя