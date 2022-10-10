Головин считает, что переход российских футболистов в европейские чемпионаты сейчас невозможен

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что переход российских футболистов в европейские чемпионаты на данный момент почти невозможен. Хавбек считает, что Федор Чалов и Константин Кучаев могли быть востребованы в Европе.

«Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально», — цитирует Головина Sport24.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.