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Сегодня, 10:50

Головин считает, что переход российских футболистов в европейские чемпионаты сейчас невозможен

Виктория Кравченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что переход российских футболистов в европейские чемпионаты на данный момент почти невозможен. Хавбек считает, что Федор Чалов и Константин Кучаев могли быть востребованы в Европе.

«Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально», — цитирует Головина Sport24.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

Российские клубы отстранены от участия в Международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-10-s-pereyezdom-v-yevropu-seychas-slozhno-ne-po-futbolnym-prichinam-golovin-ob-interese-k-futbolistam-iz-rossii
Александр Головин
ФК Монако
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Головин рассказал о главных футбольных целях в этом сезоне