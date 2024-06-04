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Сегодня, 07:30

Головин — о Сафонове в «ПСЖ»: «Будет сложно. Но как отказаться от такого предложения?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— В «ПСЖ» в ближайшее время появится новый вратарь.

— Вы про Сафонова? А это точно?

— Все очень близко.

— Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в «ПСЖ» ему будет сложно.

— Доннарумму не сдвинуть?

— Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Даже когда хочешь пробить из-за пределов штрафной, смотришь на него и не понимаешь, куда направлять мяч. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга. (Улыбается.) Надеюсь, уже в Суперкубке Франции. «ПСЖ» сделал золотой дубль, а мы — вторые в лиге.

— Но, может быть, все же правы те эксперты, которые не понимают, зачем Сафонов идет в «ПСЖ» под Доннарумму?

— Но как ты можешь отказаться от предложения «ПСЖ»?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в «Краснодаре»... Мне кажется, никто в мире так не поступил бы.

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

В конце мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» договорился о трансфере 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и официально объявит о сделке в июне.

Александр Головин
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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