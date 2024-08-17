Головин тренируется по индивидуальной программе после травмы лодыжки

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказала о состоянии здоровья игрока после травмы лодыжки.
«Восстановление Александра идет по плану медицинского штаба «Монако». Сейчас он чувствует себя хорошо. Александр тренируется по индивидуальной программе, в том числе на поле», — цитирует Клюева ТАСС.
7 августа пресс-служба «Монако» сообщила, что Головин получил травму лодыжки.
В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Первый матч нового сезона лиги 1 «Монако» проведет дома 17 августа против «Сент-Этьена».