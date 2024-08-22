Головин тренируется в общей группе «Монако» с ограничениями

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин тренируется в общей группе своей команды с ограничениями, сообщил его агент Александр Клюев.

«Саша чувствует себя хорошо, все идет по плану медицинского штаба «Монако». Пока он тренируется в общей группе с ограничениями. Решение о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче, примет медицинский штаб клуба. Дискомфорта от травмы нет, но еще ограничения есть», — приводит слова Клюева ТАСС.

На старте сезона «Монако» с минимальным счетом обыграло «Сент-Этьен» (1:0). Во 2-м туре чемпионата Франции монегаски встретятся в гостях с «Лионом». Матч пройдет 24 августа.