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Головин тренируется в общей группе «Монако» с ограничениями

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин тренируется в общей группе своей команды с ограничениями, сообщил его агент Александр Клюев.

«Саша чувствует себя хорошо, все идет по плану медицинского штаба «Монако». Пока он тренируется в общей группе с ограничениями. Решение о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче, примет медицинский штаб клуба. Дискомфорта от травмы нет, но еще ограничения есть», — приводит слова Клюева ТАСС.

На старте сезона «Монако» с минимальным счетом обыграло «Сент-Этьен» (1:0). Во 2-м туре чемпионата Франции монегаски встретятся в гостях с «Лионом». Матч пройдет 24 августа.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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