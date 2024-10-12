Головин вернется в расположение «Монако» 14 октября

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда футболист вернется в расположение своего клуба.

«Саша приедет в понедельник в расположение «Монако», он уже будет тренироваться в этот день. Саша с детьми получил положительный заряд, как и дети. Он всегда рад приезжать в расположение сборной России», — цитирует Клюева ТАСС.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты разъехались по домам.

Во время сбора россияне провели открытую тренировку с участием детей из спортивных школ Курской и Белгородской областей, которая состоялась 10 октября.