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Головин вернется в расположение «Монако» 14 октября

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда футболист вернется в расположение своего клуба.

«Саша приедет в понедельник в расположение «Монако», он уже будет тренироваться в этот день. Саша с детьми получил положительный заряд, как и дети. Он всегда рад приезжать в расположение сборной России», — цитирует Клюева ТАСС.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты разъехались по домам.

Во время сбора россияне провели открытую тренировку с участием детей из спортивных школ Курской и Белгородской областей, которая состоялась 10 октября.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако

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