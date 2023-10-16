Головин вернулся на свою пиковую стоимость за всю карьеру по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков французской лиги 1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прибавил в цене на 2 миллиона и теперь стоит 30 миллионов евро. Это пиковая стоимость 27-летнего россиянина за всю его карьеру — ранее его оценивали в такую же сумму в 2018 году.

Кроме того, Головин теперь делит статус самого дорого игрока «Монако» с форвардом Фоларином Балогуном и полузащитником Мохамедом Камара.

Самым подорожавшим игроком чемпиоаната Франции стал хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. 17 летний француз подорожал на 30 миллионов евро и теперь оценивается в 50 миллионов. Также в тройку вошли Бредли Баркола («ПСЖ», +17 миллионов) и Эрнест Нуама («Лион», +14).