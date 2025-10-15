Видео
15 октября, 17:39

Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы

Константин Белов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии игрока.

«Александр чувствует себя хорошо. Он вернулся в общую группу «Монако» и будет готовиться к ближайшему матчу команды», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Головин принял участие в первых трех матчах «Монако» в чемпионате Франции, а затем выбыл из-за мышечной травмы. В последний раз 29-летний россиянин выходил на поле 31 августа 2025 года. Из-за повреждения футболист пропустил шесть последних матчей «Монако».

«Монако» проведет следующий матч 18 октября на выезде против «Анже».

3

  • vadpetr1690

    Стеклянный буратино ожил!

    15.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Пару лет попылит и надо заканчивать, слишком много травм

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    !Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

    Александр Головин
    Футбол
    ФК Монако
