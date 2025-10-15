Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы

15 октября, 17:39
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии игрока.
«Александр чувствует себя хорошо. Он вернулся в общую группу «Монако» и будет готовиться к ближайшему матчу команды», — сказал Клюев «СЭ».
В сезоне-2025/26 Головин принял участие в первых трех матчах «Монако» в чемпионате Франции, а затем выбыл из-за мышечной травмы. В последний раз 29-летний россиянин выходил на поле 31 августа 2025 года. Из-за повреждения футболист пропустил шесть последних матчей «Монако».
«Монако» проведет следующий матч 18 октября на выезде против «Анже».
vadpetr1690
Стеклянный буратино ожил!
15.10.2025
Sergey Mikhaylov
Пару лет попылит и надо заканчивать, слишком много травм
15.10.2025
15.10.2025