Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии игрока.

«Александр чувствует себя хорошо. Он вернулся в общую группу «Монако» и будет готовиться к ближайшему матчу команды», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Головин принял участие в первых трех матчах «Монако» в чемпионате Франции, а затем выбыл из-за мышечной травмы. В последний раз 29-летний россиянин выходил на поле 31 августа 2025 года. Из-за повреждения футболист пропустил шесть последних матчей «Монако».

«Монако» проведет следующий матч 18 октября на выезде против «Анже».