Головин включен в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.
26-летний россиянин забил единственный гол в матче против «Бреста» (1:0).
Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Самба («Ланс»), Айдара («Ланс»), Джало («Лилль»), Дансо («Ланс»), Франковски («Ланс»), Шавалерен («Труа»), Деягере («Тулуза»), Головин («Монако»), Ле Фее («Лорьян»), Бурижо («Ренн»), Опенда («Ланс»).
L'?quipe type de la 17e journ?e de Ligue 1 : Au Nord, c'?tait les patrons https://t.co/WEaz1wfEQs pic.twitter.com/XkV3sxi5ky— L'?QUIPE (@lequipe) January 3, 2023