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Сегодня, 00:07

Головин включен в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.

26-летний россиянин забил единственный гол в матче против «Бреста» (1:0).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Самба («Ланс»), Айдара («Ланс»), Джало («Лилль»), Дансо («Ланс»), Франковски («Ланс»), Шавалерен («Труа»), Деягере («Тулуза»), Головин («Монако»), Ле Фее («Лорьян»), Бурижо («Ренн»), Опенда («Ланс»).

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке
Александр Головин
Футбол
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