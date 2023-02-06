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Сегодня, 09:09

Головин включен в символическую сборную 22-го тура чемпионата Франции

Мария Гусева
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 22-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.

26-летний россиянин получил оценку 7 за матч с «Клермоном» (2:0), в котором он отметился голевой передачей.

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Шевалье («Лилль»), Энрике («Монако»), Джику («Страсбур»), Дисаси («Монако»), Хакими («ПСЖ»), Рэмзи («Ницца)», Андре Гомеш («Лилль»), Головин («Монако»), Жегрова («Лилль»), Лаборд («Ницца»), Диалло («Страсбур»).

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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